La Roma sfida l’estro di Kochergin

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Quasi duemila chilometri separano Roma da Zaponzzja, città che ospiterà la seconda sfida del girone di Conference League. Perché come accade ormai da anni allo Shakhtar, anche lo Zorya non può ospitare gare casalinghe nella sua Luhans’k per la guerra scoppiata sette fa nell’Ucraina orientale.

Non una trasferta semplice per i tifosi locali, costretti a 400 chilometri di viaggio per vedere la propria squadra. Lo Zorya dal 1923 è la squadra di Luhans’k, una città di 400mila abitanti dell’Ucraina Sud-orientale e capitale dell’Oblaa’t di Luhanks, una delle ventiquattro regioni del Paese. O meglio, lo era visto che è sotto il controllo de facto della Repubblica Popolare di Lugansk che ha proclamato l’indipendenza dall’Ucraina il 12 maggio 2014, un mese dopo lo scoppio della guerra. Domani si giocherà quindi a Zaporizzja, città da 700mila abitanti sulle rive del fiume Dnepr, nella Slavutyc-Arena da dodicimila posti.

La Roma questa mattina alle 10.45 sosterrà al Fulvio Bernardini l’allenamento di rifinitura, poi volerà in Ucraina questo pomeriggio alle 14.30 con un volo charter da Fiumicino. Circa due ore e trenta di volo, poi lo sbarco all’aeroporto di Zaporizhya che dista mezz’ora dallo stadio. Mourinho (più un giocatore) verrà subito portato nell’impianto di gioco per la conferenza stampa.

Domani i giallorossi si troveranno davanti uno Zorya trascinato dall’entusiasmo dopo la vittoria in campionato contro il Dnipro per 4-0. Un successo importante che ha portato la squadra al quarto posto a pari punti con l’Oleksandriya e a una sola lunghezza dal Vorskla. Merito di un attacco che ha messo a segno venti reti (è il terzo migliore della serie dopo Shakhtar e Dinamo Kiev) e di un trequartista che sta trascinando la squadra. Vladyslav Kochergin, venticinque anni, è la rivelazione dello Zorya con cinque gol e due assist realizzati in campionato.