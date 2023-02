La Roma scopre Solbakken

La Gazzetta dello Sport (V. Piccioni) – Sì va bene, per battere il Verona ma la Roma ha fatto una faticaccia e peraltro non si è trattato certo di una partita da applausi. Ma questi tre punti che le permettono di tenersi a galla in pienissima zona Champions restando al terzo posto con il Milan portano anche due buone notizie collaterali. La prima sta nel tabellino: Ola Solbakken, alla sua prima dal primo minuto, diventa il match winner dopo qualche scampolo di partita traballante.

E il pubblico dell’Olimpico in qualche modo lo adotta. E poi la serata ispirata di Spinazzola, forse la migliore partita da quando è tornato dopo la lunga sosta per l’infortunio. Sua anche l’occasione gol più pulita della Roma prima del vantaggio su cui Montipò e costretto a un intervento da applausi.