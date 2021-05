La Roma saluta Peres: “Ciao Bruno, grazie per questi anni in giallorosso” – FOTO

Bruno Peres non sarà più un giocatore della Roma. Dopo 4 anni di storia insieme, intervallati da un prestito in Sud America, il rapporto tra il club giallorosso e il brasiliano si è interrotto. Questo il messaggio della Roma via Twitter:

“Ciao Bruno. Grazie per questi anni in giallorosso. Ti auguriamo il meglio per il futuro”.