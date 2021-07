La Roma saluta Kluivert: “Buona fortuna” – VIDEO

Il rientro di Justin Kluivert alla Roma è stato solo temporaneo. Se in un primo momento si ipotizzava ad una possibile permanenza in giallorosso, è stato José Mourinho a togliere ogni dubbio. Tra i nomi convocati per il ritiro non aveva infatti inserito quello dell’olandese. Tornato dopo il prestito al Lipsia, Kluivert ha lasciato ufficialmente nella serata odierna il club capitolino. Ufficiale infatti il trasferimento in prestito con diritto di riscatto al Nizza. Tramite i propri canali social, la Roma ha augurato buona fortuna per la nuova esperienza al classe 1999. Il club ha realizzato un video contenente le migliori giocate dell’esperienza romanista.

Acquistato da Monchi nel mercato estivo del 2018 per 17,5 milioni + 5 di bonus, Kluivert ha indossato la maglia giallorossa in 68 occasioni. Nel suo record con la Roma ha messo a segno 9 gol, servendo inoltre 10 assist. Ha debuttato nella prima giornata del campionato 2018-19 contro il Torino. Esordio subito positivo: subentrato a Under – che ritroverà in Ligue 1, dove il turco vestirà la maglia del Marsiglia – ha confezionato l’assist per la rete decisiva di Dzeko. L’ultima gara, invece, è stata la trasferta contro l’Udinese vinta per 0-1 grazie alla rete siglata da Pedro, altro esterno destinato a lasciare Trigoria.