La Roma riparte

Il Tempo (T. Carmellini) – Sulle note di “C’era una volta in America” la Roma si rialza e torna al quinto posto. Inizia tutta in salita, va sotto col Parma, poi spinge sull’acceleratore e ribalta con Mkhitaryan e Veretout una gara che poteva finire anche con un punteggio più netto. Ma va bene così, i giallorossi rispondono a Milan e Napoli e restano in corsa per l’Europa: o meglio per evitare il “maledetto” preliminare. Fonseca non cambia modulo e schiera Cristante al centro della difesa a tre, ma proprio il centrocampista adattato a difensore va in difficoltà all’inizio e concede agli ospiti un rigore, trasformato da Kucka. La Roma reagisce e prima coglie il palo con Pellegrini e poi pareggia con Mkhitaryan. Nella ripresa la squadra di Fonseca continua a spingere e trova il vantaggio con un destro da fuori area micidiale di Veretout. La Roma poi non riesce a chiudere la pratica e rischia il pareggio, ma alla fine porta a casa i tre punti.