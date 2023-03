La Roma ricorda l’esordio di Francesco Totti: “30 anni dall’inizio di una storia inimitabile” – VIDEO

Era il 28 marzo del 1993 e la Roma giocava contro il Brescia allo Stadio Olimpico. Risultato fermo sul 2-0, è allora che l’allenatore Vujadin Boskov decise di far entrare in campo un sedicenne, una futura promessa del calcio italiano: Francesco Totti. Il resto è storia. 785 presenze con la maglia giallorossa, capitano della Roma e con 250 gol il è secondo marcatore con più gol in Serie A. La Roma pubblica su Twitter un video che ricorda quel fatidico momento. Un attimo che cambiò per sempre la storia della Roma, 30 anni fa iniziava l’era “Francesco Totti”.

30 anni dall’inizio di una storia inimitabile 💛❤️ 30 anni dalla prima di 786 presenze 👑@Totti 💛❤️ #ASRoma pic.twitter.com/RDlJpQ9bQ5 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 28, 2023