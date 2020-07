Il 9 luglio del 2006 rimarrà per sempre una data indimenticabile per gli italiani, ma anche per i romani. In quella strepitosa Nazionale c’erano Totti, De Rossi e Perrotta, tutti e tre portagonisti in momenti diversi della competizione. La Roma, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, ricorda quella clamorosa sera con tre foto che ritrae i romanisti mentre baciano la Coppa.

🇮🇹 9 luglio 2006 💛❤️ pic.twitter.com/pehC5iepDZ — AS Roma (@OfficialASRoma) July 9, 2020