La Roma ricorda il derby vinto 12 anni fa per 1-0, grazie alla rete di Julio Baptista – VIDEO

Il 16 novembre del 2008, esattamente 12 anni fa, la Roma di Luciano Spalletti si aggiudicava la stracittadina per 1 a 0, grazie al colpo di testa di Julio Baptista. In un’annata complicata e in una gara non emozionante, con un primo tempo trascorso senza grandi emozioni, è lo squillo del brasiliano ad inizio ripresa a decidere il derby su cross di Francesco Totti, dopo un breve scambio con Daniele De Rossi da calcio d’angolo. In un’avventura romanista non proprio esaltante, quella rete decisiva nello scontro alla Lazio rappresenta uno dei ricordi più lieti di Julio Baptista nella Capitale. La società ha deciso di ricordare quest’anniversario, pubblicando su Twitter il video del gol. Di seguito, il tweet originale.