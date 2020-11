La Roma resta indifesa

Il Messaggero (S.Carina) – Domani contro il Cluj Fonseca ha un solo difensore centrale a disposizione ed è Juan Jesus, che più volte il club ha provato a cedere nell’ultimo anno e mezzo. Dopo Kumbulla e Fazio, ancora fermi ai box per essere risultati positivi al Covid-19, Ibanez e Mancini sono usciti malconci dal match con il Parma e a sorpresa ieri si è fermato nuovamente Smalling. Dopo la forte intossicazione alimentare che lo aveva colpito la scorsa settimana, l’ex Manchester ha avvertito nuovamente un problema al ginocchio sinistro, lo stesso che già un mese fa gli aveva dato problemi. A Trigoria lo definiscono uno stop precauzionale, ma si tratta comunque di una ricaduta e domani contro il Cluj non ci sarà. Fonseca si augura di recuperarlo per la trasferta di Napoli ma al momento non ha certezze. Diverso il discorso per Mancini e Ibanez: entrambi hanno riportato problematiche muscolari nel match contro il Parma, Mancini addirittura nel riscaldamento pre-partita. Gli esami svolti ieri non hanno evidenziato alcuna lesione, ma affaticamenti muscolari. La Roma ad oggi ha solo Juan Jesus disponibile e dovrà aggregare il capitano della Primavera Tripi che tuttavia non è un centrale di ruolo.