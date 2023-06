Pagine Romaniste ( Da Ciampino F.Sereni) – Evan N’Dicka è pronto a vestire la maglia giallorossa. Dopo pochi giorni dall’ufficialità di Aouar, la Roma è pronta a mettere a segno il secondo rinforzo per Mourinho. Il difensore francese arriva a parametro zero dall’Eintracht Francoforte, e si legherà alla Roma con un contratto di 5 anni a 4 milioni a stagione. L’arrivo è previsto per l’ora di pranzo a Ciampino, direttamente da un volo privato dei Friedkin.

Con l’arrivo di N’Dicka sembra quasi certa la partenza di Ibanez. Va ricordato che la Roma deve generare ricavi per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro entro la fine di giugno al fine di rispettare il settlement agreement sottoscritto alla fine della scorsa estate con la Uefa, che vincola il club dei Friedkin a rispettare i pesanti paletti imposti dal Financial Fair Play.

LIVE

Atterrato a Ciampino, N’Dicka ha preferito non fare alcuna foto e non rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti

VIDEO