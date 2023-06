Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, in ritiro da Coverciano, ha partecipato con Ciro Immobile ad “Azzurri Live“, una diretta sui canali social della nazionale. Queste le sue parole: “Sono giorni impegnativi. In Sardegna sono stati giorni per compattare il gruppo e abbiamo lavorato in maniera controllata, in questi giorni a Coverciano stiamo lavorando più seriamente per preparare la partita”.

Cosa avresti “rubato” a Baggio?

“Non lo so. Come Ciro non lo conosco personalmente, ma tutti mi hanno detto che è una persona eccezionale e carismatica. Questo è importante, anche il giocatore era eccezionale, sicuramente mi sarebbe piaciuto rubargli qualcosa”.

Cosa ti ricordi di Baggio?

“Il gol sul lancio di Pirlo, fece uno stop e saltò il portiere. Veramente impressionante“.

Cosa mangi prima delle partite?

“La pasta. L’ultimo pasto prima della partita è molto importante”.

Quali sono i tuoi hobby?

“Mi piace stare al mare con la mia famiglia. Mi piacciono molto le macchine, che è una cosa che mi accomuna a Ciro. Infatti al forte village abbiamo speso molto tempo sui go kart. Le macchine mi piacciono tanto”.

Il tuo ricordo più bello nelle giovanili della Nazionale?

“Bei ricordi, molto belli. Quando sei ragazzo inizi a scoprire la Nazionale, non è come ora. Ora veniamo qui e sappiamo che dobbiamo dimostrare. Da ragazzo invece scopri cosa vuol dire. Il mio è stato un bel percorso con i due Europei, anche se c’è un po’ di rammarico perché non siamo riusciti ad arrivare in fondo, che secondo me ce la potevamo fare. Il ricordo più bello? Il 3-1 con la Spagna al Dall’Ara, ho fatto un gol io e due Federico Chiesa”.

Il tuo rapporto con Immobile?

“Io e Ciro siamo sempre stati grandi amici. Al di fuori non è mai un problema. Ho degli amici che hanno scelto di tifare per la squadra che non è quella giusta. Io dico sempre che se mi trovassi in campo mia madre, darei tutto per vincere, quindi figuratevi contro un amico. Il rispetto in campo non manca mai, vincere è sempre bello e l’obiettivo è sempre quello. A chi ti dà rispetto, si usa dare rispetto. A chi non te lo dà, un po’ meno”.

Quale caratteristica ti piace di più di Immobile?

“Per quelle che sono le mie qualità e le mie caratteristiche, prendere palla tra la linee e verticalizzare, lui è un attaccante perfetto. Come attacca lo spazio è incredibile”.