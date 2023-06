Non c’è una fine per il caso Mourinho-Chiffi. Come riportato dall’agenzia Ansa, il tribunale federale nazionale ha deciso di rinviare al 22 giugno. Il TFN ha predisposto il rinvio “non ritenendo congrua l’ipotesi di patteggiamento presentata” e così per “consentire alle parti di trovare un nuovo accordo”. Bocciata quindi anche l’ipotesi di patteggiamento.