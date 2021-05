La Roma perde i pezzi: Cristante può avanzare

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma è rientrata a Trigoria con le ossa rotte. Sia per il risultato maturato a Old Trafford, sia per il solito capitolo legato agli infortunati. Leonardo Spinazzola è sceso dal pullman zoppicando, anche Veretout ha mostrato difficoltà a camminare e per i due si teme una nuova lesione al flessore.

I due giocatori, così come Pau Lopez che ha riportato una lussazione alla spalla sinistra, saranno visitati a Villa Stuart nelle prossime ore e verranno sottoposti agli esami strumentati per capire l’entità dell’infortunio. Ancora fermo anche El Shaarawy per un risentimento muscolare, e Diawara che ha giocato con un affaticamento al pube e anche lui dovrà essere monitorato.

Molte scelte di formazione sono forzate in virtù degli infortunati, ma la buona notizia è il rientro di Mancini dopo aver scontato la squalifica in Europa League. Mirante sarà tra i pali, il centrale farà parte del terzetto insieme a Ibanez e Kumbulla, con Karsdorp e Bruno Peres sulle fasce. A centrocampo è vera emergenza, per questo Cristante potrebbe finalmente tornare nel suo ruolo naturale e fare coppia con Gonzalo Villar. Sulla trequarti Pellegrini è pronto agli straordinari con al suo fianco Carles Perez. Davanti invece nessun dubbio: giocherà Borja Mayoral.