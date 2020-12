La Roma pensa al futuro: Calafiori fino al 2025, Pellegrini toglie la clausola

Il Corriere Della Sera (L.Valdiserri) – La società, in stretta collaborazione con il suo tecnico, pensa al futuro. In quest’ottica il club ha annunciato il prolungamento del contratto di Riccardo Calafiori fino al 2025. Una mossa dovuta per allontanare le sirene di tanti club di primissima fascia che avevano messo gli occhi su di lui. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, aveva un contratto da Primavera (poco più di 50.000 euro). Assistito da Mino Raiola adesso, partirà da 750.000 euro più bonus per salire a 1,5 milioni. “Il rinnovo per me significa tantissimo, come per ogni ragazzo cresciuto qui con la passione per la Roma, che sogna di diventare un calciatore della prima squadra”. Mirino puntato anche su Lorenzo Pellegrini e Gonzalo Villar. Lo spagnolo ha convinto tutti, a partire da Fonseca, e ha superato Diawara nelle gerarchie; molte squadre si sono accorte di lui ma la Roma ha respinto al mittente le offerte ricevute e potrebbe ritoccare di un anno il contratto (fino al 2025). Pellegrini sarà il fiore all’occhiello del nuovo direttore generale Tiago Pinto: il suo rinnovo cancellerà anche la clausola rescissoria da 30 milioni e sarà la prima firma del dirigente portoghese.