La Roma omaggia Di Bartolomei: “Buon compleanno Ago, sempre con noi” – VIDEO

Oggi, 8 aprile 2024, l’eterno capitano giallorosso Agostino Di Bartolomei avrebbe compiuto 69 anni. Tramite i propri canali social, la Roma ha voluto omaggiare una delle figure più iconiche della propria storia con un video celebrativo. “Buon compleanno Ago. Sempre con noi” ha scritto il club giallorosso.

Il popolo romanista lo ha amato e lo farà per sempre, proprio due giorni fa in occasione del derby vinto per 1-0 la Tribuna Tevere lo aveva ricordato con una coreografia da brividi.