Antonio Cassano è stato ospite alla Domenica Sportiva, dove è tornato a parlare di Mourinho. Tra gli altri argomenti affrontati dall’ex giocatore c’è anche il lavoro che sta svolgendo Daniele De Rossi. Queste le sue parole:

“José è un bollito, bravo a buttare solo fumo negli occhi della gente. Faceva solo cinema, era rissoso. De Rossi invece si sta dimostrando un grande perché sta tirando il meglio dalla squadra che ha disposizione. Allegri? Sono 3 anni che dico che non si è mai evoluto, come Mourinho… si mettono in difesa e non fanno gioco”.