La Roma non sfonda ma è sempre prima. Fonseca deluso: “Poca intensità offensiva”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Come contro lo Young Boys, Fonseca ieri contro il CSKA Sofia ha provato a ottenere il massimo risultato col minimo sforzo possibile. Tentativo fallito: i giallorossi non vanno oltre il pareggio contro i bulgari. Ecco le sue parole a fine gara: “E’ stata una gara difficile perché abbiamo giocato senza intensità e velocità contro una squadra che difende bassa. E’ difficile trovare spazi giocando lenti. Nella prima parte nel corridoio sinistro siamo arrivati molto avanti sbagliando gli ultimi passaggi. Nel primo tempo senza questi errori potevamo fare 2-3 gol. Nel secondo tempo abbiamo migliorato un po’ il gioco ma senza intensità e velocità come ho detto prima“.