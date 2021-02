La Roma non scorda Sordi: pronto un murale per lui alla Garbatella

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Diciotto anni fa Roma piangeva la morte di Alberto Sordi. Nessuno come lui è riuscito a incarnare e mettere in scena la romanità in tutte le sue forme, e per questo la società giallorossa ha deciso di dedicare a lui uno dei murales che saranno realizzati nell’ambito della celebrazione dei 150 anni di Roma Capitale, alla Garbatella. Sordi aveva 83 anni quando se ne è andato, tra le lacrime di una città intera ed è stato celebrato un anno fa per il centenario della sua nascita.

Per l’occasione era stata allestita una mostra nella sua storica abitazione nel centro di Roma, che è poi diventata un museo fisso nel quale ripercorrere la vita e la carriera dell’artista. È di questi giorni invece, in occasione dei 101 anni della Garbatella, l’annuncio della realizzazione di un murale dedicato alla sua memoria, su una facciata dello storico quartiere realizzata dall’artista Lucamaleonte. Top secret ancora il progetto e la data di realizzazione: sarà una sorpresa voluta dalla Roma.