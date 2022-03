La Roma nello stadio da incubo

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma nella bolgia del Gelredome di Arnhem. Lo stadio del Vitesse sarà per la seconda volta in stagione tutto esaurito. Pubblico violento e partita ad alta tensione. L’allenatore degli olandesi punta tutto sul calore dei tifosi, Mourinho invece sulla qualità dei suoi: poco turnover e tanti titolari.

La società olandese invita i tifosi a non lanciare oggetti contro i tifosi della Roma o i giocatori in campo e a non intasare le scale d’accesso sugli spalti. Inoltre, tenendo conto delle difficoltà del club e le tensioni di questo periodo, la stessa società si augura che i supporter olandesi creino un ambiente in cui tutti possano sentirsi al sicuro.