La Roma, Italia

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma ha conquistato per la prima volta la qualificazione ai quarti di finale di Europa League (in Coppa Uefa l’ultima volta era stata nella stagione 1998-99) e per la prima volta ha vinto in casa dello Shakhtar, dopo tre sconfitte consecutive. Unica italiana rimasta nelle coppe europee dopo l’eliminazione del Milan, oggi la squadra di Fonseca conoscerà l’avversario che affronterà l’8 e il 15 aprile.

La vittoria porta la firma di Borja Mayoral, autore della seconda doppietta in Europa League, capocannoniere della competizione miglior realizzatore stagionale della Roma. Il successo è stato meritato e lo Shakhtar non ha mai messo in difficoltà la squadra giallorossa. Un altro passo in Europa, cancellata la brutta prestazione di domenica scorsa contro il Parma, un segnale incoraggiante in vista del Napoli.

Fonseca ha portato in panchina 4 titoli per domenica contro il Napoli: Mancini, Pellegrini, Dzeko ed El Shaarawy. Castro ha cambiato poco rispetto all’andata, chi si aspettava una partenza bruciante degli ucraini, nel tentativo di recuperare il 3-0 dell’andata, è rimasto deluso. Gli uomini dello Shakhtar hanno fatto fatica a prendere l’iniziativa, il ritmo è stato lento e la Roma non ha faticato a gestire. Difesa alta ma molto attenta, spesso in linea a cinque. La coppia in mezzo ha funzionato: Diawara ha recuperato tanti palloni, Villar ha fatto pressing e cercato gli inserimenti.

Il gol di Mayoral dopo tre minuti nella ripresa ha chiuso definitivamente il discorso qualificazione. Pochi minuti dopo Pedro ha fallito un’occasione facile e ha calciato fuori praticamente dal dischetto. Lo Shakhtar ha trovato il pareggio con Junior Moraes, ma la Roma ha continuato ad avere in pugno la partita e al 27′ è arrivato il secondo gol, a termine di un’azione tutta spagnola. La qualificazione ai quarti è stata conquistata senza neanche faticare troppo.