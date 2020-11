La Roma inarrestabile vola anche in Europa. Fonseca: “Squadra ricca di personalità”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Missione compiuta. La Roma vince 2 a 0 sul campo del Cluj e conquista con due giornate di anticipo il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Per il primo posto basterà un pareggio giovedì prossimo all’Olimpico contro lo Young Boys. Fonseca, con la difesa in emergenza, ottiene il quinto successo consecutivo tra campionato e coppa. Queste le dichiarazioni a fine gara: “La squadra ha mostrato grande personalità, grande carattere, malgrado l’emergenza e nonostante diversi calciatori abbiano dovuto giocare fuori ruolo. Vogliamo il primo posto, e cercheremo di conquistarlo battendo lo Young Boys la prossima settimana“. Decisivo ai fini del risultato l’ingresso in campo ad inizio ripresa di Jordan Veretout, che propizia l’autorete di Debeljuh e trasforma dal dischetto il rigore procurato da Mkhitaryan.