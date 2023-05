La Roma in finale di Europa League: i festeggiamenti di Lina Souloukou – FOTO

Dopo il sofferto pareggio 0-0 in Germania, la Roma stacca il pass per la finale di Europa League del 31 maggio a Budapest. Ai vari festeggiamenti per il risultato raggiunti si uniscono quelli del neo CEO Lina Souloukou che con una storia Instagram risposta un video della società e scrive “Road to Budapest”.

Arrivata da circa un mese nell’organigramma giallorosso, la manager greca potrebbe vincere immediatamente il primo titolo con la Roma. La squadra di Mourinho ha dato ulteriore prova di essere un gruppo coeso, una vera e propria famiglia.

Nel ritorno della semifinale con il Bayer, lo spirito ed il carattere dei ragazzi di Mou hanno permesso di difendere il vantaggio (1-0) dell’andata e di portare la Roma sull’aereo che atterrerà a Budapest. Non ci sarà la finale italiana: la Juventus, infatti, è stata eliminata dal Siviglia di Monchi.