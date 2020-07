La Roma guarda avanti. Se Dzeko parte, idea Milik

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – La cessione di Dzeko e l’acquisto di Milik sono operazioni complesse, che hanno bisogno di diversi agenti e tanta buona volontà. Il bosniaco dopo il rinnovo dello scorso anno è diventato uno dei leader della squadra giallorossa e ne è addirittura diventato il capitano dopo l’addio di Florenzi. Ma non è un mistero che se non arrivasse entro l’estate un cambio di proprietà che consentisse ai bilanci del club di respirare, virtualmente sul mercato ci sono tutti, fatta eccezione per Zaniolo e Pellegrini. Su Edin c’è la variabile Inter. Conte stravede per lui, ma non ci sono ancora stati contatti diretti tra le parti. Per 15 milioni però i giallorossi darebbero il via libera. Il club di Trigoria allora si è già guardato intorno e il gradimento è caduto su Milik, che però sulla carta costa 50 milioni. I giallorossi conterebbero di ridurre le pretese, pagando il grosso della cifra inserendo nella trattativa Under. Il problema è che il polacco è anche nel mirino di Juventus, Atletico Madrid e Tottenham, che potrebbero offrire ingaggi più elevati.