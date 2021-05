La Roma: “Grazie a tutti i tifosi per il supporto che non è mai mancato in un’annata con tante difficoltà da superare”

La stagione della Roma si è conclusa con il settimo posto in campionato e il pareggio contro lo Spezia per 2-2 che ha garantito l’accesso alla Conference League. La società, tramite il proprio profilo Twitter, ha scritto:

“Si è chiuso il nostro 2020-21. Grazie a tutti i tifosi per il supporto che non è mai mancato in un’annata con tante difficoltà da superare. Da domani si riparte verso un’altra stagione. FORZA ROMA!“.