La Roma Femminile Primavera conquista lo scudetto contro la Juventus

La Roma Femminile Primavera è campione d’Italia. Le ragazze allenate da Fabio Melillo hanno battuto per 2-1 la Juventus nella finale per il titolo a Tirrenia, grazie alle reti di Corelli e Petrara, aggiudicandosi il titolo per la stagione 2019/2020.

🟥🟧🟨 È FINITA! 🟩⬜️🟥 Juventus-Roma 1-2 💪 Lo Scudetto Primavera 2019-20 è nostro! 🐺 Complimenti alle ragazze di Fabio Melillo! Complimenti alle Campionesse d’Italia!#ASRoma #ASRomaFemminile pic.twitter.com/Ylhvmtb5jb — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) September 19, 2020