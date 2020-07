La Roma fa poker, Bavagnoli: “Prima uscita, bene così”

Corriere dello Sport (F. Schito) – Buona la prima per la Roma Femminile, che dopo la lunga pausa dovuta al Covid-19 ritorna in campo e lo fa vincendo per 4 a 0 l’amichevole contro la Florentia San Gimignano. Al Giulio Onesti, le ragazze di Betty Bavagnoli si impongono grazie alle reti di Corelli, Bernauer, Bonfantini e Zecca. Assente Serturini, che in settimana aveva preso un colpo alla caviglia. La coach della Roma, a fine gara, ha dichiarato: “Per essere stata la prima amichevole dopo 22 allenamenti sono soddisfatta. Dobbiamo migliorare, è stata la nostra prima partita e sono contenta di aver visto tante giovani che mi fanno ben sperare. Abbiamo ancora 25 giorni prima dell’inizio del campionato, siamo a buon punto. Bisogna mettere ancora più benzina nelle gambe, poi penseremo ad aggiungere brillantezza”.