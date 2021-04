La Roma fa le prove di Manchester

Il Tempo (A.Austini) – Fonseca e la Roma tutta hanno solo un obiettivo in mente. Ma prima di giocarsi la doppia sfida contro il Manchester United ci sono due tappe da onorare in campionato. Anche perchè, a forza di perdere punti, il Sassuolo si è portato a -5 e a rischio c’è anche la qualificazione alla Conference League. All’Olimpico arriva l’Atalanta che non perde contro la Roma da 6 partite: 4 vittorie e 2 pareggi. La formazione non si allontana di tanto da quella che poi giocherà in Inghilterra. I titolari non possono stare fermi due settimane, bisogna gestirli e tenerli sul pezzo. In porta ecco il ritorno di Pau Lopez, il terzetto difensivo sarà composto da Mancini, Cristante e Ibanez. Ai lati Karsdorp e Calafiori che è favorito su Peres con Villar al fianco di Veretout. Davanti Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko che va avanti con l’alternanza con Mayoral. Fonseca si è detto anche ottimista sugli infortunati: “Tra poco avremo praticamente tutti“.