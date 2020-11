La Roma fa gli auguri a Smalling per i suoi 31 anni

La Roma fa gli auguri a Chris Smalling per i suoi 31 anni. Il difensore inglese, tornato nella Capitale a titolo definitivo dopo il prestito della scorsa stagione, oggi non prenderà parte alla sfida contro il Parma allo stadio Olimpico a causa di un’intossicazione alimentare che non ha ancora completamente smaltito. Il club lo omaggia attraverso il profilo ufficiale Twitter con un video di alcune giocate in maglia giallorossa.