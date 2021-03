La Roma fa gli auguri a Bruno Conti, Giancarlo De Sisti e Sebino Nela – VIDEO

La Roma, tramite il profilo Twitter della società, fa gli auguri a Bruno Conti, Giancarlo De Sisti e Sebino Nela con un video delle loro migliori giocate in giallorosso. I tre ex calciatori fanno tutti parte della Hall Of Fame del club: Bruno Conti compie oggi 66 anni, Giancarlo De Sisti spenge invece 78 candeline, mentre Sebino Nela ne compie 60.

“Tre leggende dell’ASRoma, tre membri della nostra Hall of Fame. Buon compleanno a Bruno Conti, Giancarlo De Sisti e Sebino Nela”.