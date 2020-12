La Roma è la squadra che nei top 5 campionati europei nel 2020 ha mandato in gol più giocatori, ben 20

La Roma chiude il suo 2020, un anno iniziato in realtà malissimo, al terzo posto in campionato con 27 punti (28 sul campo, considerando il pari col Verona tramutato in sconfitta a tavolino). E con un piccolo record: è la squadra europea che ha mandato il gol il maggior numero di giocatori diversi nel 2020, ben venti. Lo riporta con un tweet OptaPaolo:

20 – La #Roma è la squadra che ha mandato in gol il maggior numero di giocatori diversi (20) nel corso del 2020 nei top-5 campionati europei. Varietà.#SerieA pic.twitter.com/mPmTVoDbTX — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 24, 2020