La Roma chiude il suo rapporto con Sebino Nela

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma perde un’altra bandiera. Già durante il lockdown i dirigenti avevano comunicato a Sebino Nela l’intenzione di non continuare il rapporto di lavoro. Nela, campione d’italia 1983 e idolo dei tifosi, era un dirigente della prima squadra femminile. Nei quadri dirigenziali del club nel 2016 ricopriva il ruolo di Supporter Liaison Officer, un ruolo utile per agevolare comunicazione tra società e tifosi. Sebino non ha preso bene questo allontanamento, motivato da cause di bilancio (nonostante prendesse stipendio da dipendente). Presto, forse, dirà la sua.