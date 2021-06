La Roma cerca a Sassuolo punti da primato

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Niente pause. Avanti in apnea. È una volata in stile 100 metri piani questo finale di stagione per la Roma e le altre big del campionato Primavera. Dopo il pareggio beffa contro la Sampdoria per un rigore netto non assegnato sui titoli di coda della partita, la truppa giallorossa guidata da Alberto De Rossi scenderà in campo stasera allo stadio Ricci contro il Sassuolo per il turno infrasettimanale.

Partita vera in notturna: il calcio d’inizio è fissato alle 21. I giallorossi, quarti in classifica, contano di vincere per mettere la freccia su Juventus, Inter e Sampdoria (la vetta dista 2 punti) o almeno per restare attaccati al treno che viaggia in prima classe verso la postseason. “Abbiamo fatto una grande partita contro la Sampdoria. Ora dobbiamo continuare ad allenarci ancora di più sulla questione dei gol subiti da calcio da fermo“, ha detto De Rossi a Roma Tv. L’allenatore ha poi messo il focus sugli avversari che affronterà in questa trasferta: “Il Sassuolo, una squadra di qualità, ha un paio di moduli che propone in base all’avversario che affronta. Cercheremo di recuperare il pallone alto e di stare sempre nella metà campo avversaria. Quello che conta è giocare bene“.

Capitolo convocazioni. È partito con il resto della squadra il difensore Maissa Ndiaye che si era infortunato nell’ultimo turno lasciando il campo nel primo tempo. Si gioca una maglia da titolare con Nicolò Evangelisti sull’out di destra. Possibile conferma per il tridente composto da Ciervo, Afena–Gyan e Podgoreanu.