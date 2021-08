La Roma cade nella ripresa: 4-0 Bayern

Il Corriere Dello Sport (L.Scalia) – La Roma Femminile chiude al secondo posto la Amos Women’s French Cup, quadrangolare amichevole andato in scena a Tolosa. Le ragazze di Spugna hanno perso la finale contro il Bayern Monaco, più avanti nella preparazione. Dopo un primo tempo equilibrato (0-0 il parziale), la sfida è finita 4-0 per le tedesche che nella ripresa hanno messo il turbo. Prima segnando su rigore con Asseyi e poi chiudendo la pratica con la doppietta di Buhl e la rete di Schuller. Al di là del punteggio, la Roma ha giocato alla pari, palla a terra e senza paura. In alcuni momenti anche meglio delle avversarie, campionesse in carica della Bundesliga e semifinaliste di Champions. E’ mancato il gol, sfiorato più volte soprattutto nel primo tempo. Il torneo di Tolosa è stato comunque un test utile alla Roma, che si è misurata con top club europei riuscendo anche a mettere sotto una corazzata come il Psg in semifinale. Oggi il gruppo rientrerà in Italia e avrà la domenica libera, poi da lunedì riprenderà la preparazione a Roma.