La Roma baby vince 3-1 davanti a Mou e Felix

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Lunedì da leoni a Trigoria, davanti a Mou e Felix, in tribuna con Tiago Pinto e Darboe. La Primavera di Alberto De Rossi si sbarazza del Bologna nel posticipo con il punteggio di 3-1 e consolida il primo posto in classifica portandosi a +7 punti da Empoli, Napoli e Fiorentina.

Adesso i baby giallorossi sono in fuga. Il successo contro il Bologna è arrivato nonostante l’emergenza tra difesa e centrocampo, mitigata però dai “rinforzi” Boer e Tripi. Il difensore Ndiaye si è trasformato in attaccante per segnare il punto del vantaggio, complice un pasticcio della difesa del Bologna.

Gli ospiti hanno centrato il pari a inizio ripresa con Stivanello, ma subito dopo sono rimasti con l’uomo in meno per il rosso ad Amey. La Roma, quindi, ha spinto forte trovando i tre punti grazie a Satriano e Volpato.