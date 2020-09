La Roma aspetta il sì di Milik

Il Messaggero (S.Carina) – E’ tempo di grandi cambiamenti a Trigoria, tra chi arriva e chi inevitabilmente va via. La certezza è quella relativa all’acquisto dall’Hellas Verona di Marash Kumbulla, che ieri ha svolto le visite mediche a Villa Stuart per approdare alla Roma. Faranno il percorso inverso l’ala del 2002 Cancellieri ed il classe 2000 Diaby. Valutazione di 25 milioni per il centrale albanese – 3 per il prestito e 22 per il riscatto -. A questa cifra dovranno però essere sottratti gli 8 milioni di Mert Cetin. Ancora qualche ora al trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus, che vestirà sicuramente bianconero nella stagione alle porte. Serve solo l’ok definitivo di Arkadiusz Milik. L’entourage dell’attaccante polacco ha chiesto 5 milioni a stagione alla Roma, che ne offre 4,5 compresi i bonus. Si cerca un punto di incontro che, ad ogni modo, sembra si troverà. Leicester in pole per Cengiz Under: il turco lascerà la Roma per 3 milioni di prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni – il 20% verrà poi versato nelle casse del Basaksehir -. Si cerca poi un vice-Milik. Karsdorp frena il passaggio al Genoa, mentre nelle ultime ore si è trovato l’accordo con De Sciglio, ingaggio da 2,8 milioni a stagione.