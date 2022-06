La Roma apre la caccia ai giovani: nel mirino Frattesi e piace Pobega

Il Messaggero (S. Carina) – Davide Frattesi e Tommaso Pobega per vie diverse sono finiti nel mirino della Roma. Perché va bene l’esperienza e la personalità del prossimo 34enne Nemaja Matic, voluto, corteggiato e convinto da Mourinho ad accettare la proposta giallorossa. Il progetto che hanno in mente i Friedkin (e che José ha sposato) prevede anche profili giovani, di qualità, da prendere ancora nella fase nella quale non sono esplosi ed investire su di loro. Frattesi e Pobega sono appunto il prototipo dei calciatori che il tecnico ha individuato per l’upgrade ‘sostenibile’ che ha in mente il club.

Sono operazioni differenti ma entrambe possibili. Il centrocampista romano a marzo ha rinnovato il contratto con il Sassuolo sino al 2026 ma questo non preclude che a fronte di una buona offerta possa essere ceduto. Il club emiliano è abituato a vendere ma rimane una bottega cara. Così quando la Roma ha chiesto informazioni qualche settimana fa, s’è sentita rispondere che il costo è di 35 milioni.

A quel punto a Trigoria si sono fatti due conti: se qualcuno è disposto a versare questa cifra ben venga, perché una decina sarebbero girati al club giallorosso che detiene il 30% sulla futura rivendita. Altrimenti, se la valutazione inevitabilmente è destinata a scendere, ci si può mettere seduti e parlarne. Anche perché in giallorosso ci sono dei profili che interessano non poco il Sassuolo. Su tutti Felix – piace anche al Lecce – Tripi e Milanese.

Pobega, invece, è un nome che è uscito nei colloqui indiretti che vengono effettuati con gli intermediari in queste settimane. Il riferimento è a Zaniolo. Il Milan continua a muoversi a fari spenti, facendo trapelare idee e possibili pedine di scambio. Due sono state rimandate al mittente (Rebic e Saelemaekers). La terza, Pobega, ha acceso i fari a Trigoria. Perché Tommaso, tornato al Milan dopo l’esperienza al Torino, è uno dei profili che maggiormente ha catturato l’attenzione di Mourinho in stagione.

Forte fisicamente, capacità d’inserimento, gol nelle gambe (4): una sorta di Milinkovic in erba. Il cartellino del 22enne triestino è valutato 15-20 milioni. L’idea del Milan è/era quella di rinnovargli il contratto, in scadenza nel 2025, sia perché crede nel ragazzo sia per il problema della lista Champions che prevede l’inserimento di calciatori italiani e del vivaio: lui li risolve entrambi. È chiaro che qualora servisse come parziale contropartita per arrivare a Zaniolo i discorsi cambierebbero.