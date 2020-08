La Roma annuncia il corso in Sport Management. Calvo: “Siamo felici di partecipare al percorso formativo dei ragazzi”

AS Roma, ItaliaCamp e la Luiss Business School sono liete di annunciare il lancio di Sport Management, la Major del Master Full-Time in Media ed Entertainment.

Il corso fornirà le competenze necessarie per svolgere le professioni collegate al mondo del Business e del Management dello Sport.

Quella dello sport è la più grande industria nel mondo dell’intrattenimento in Europa e la Società giallorossa ha scelto di investire nella formazione delle nuove generazioni che opereranno nel settore.

L’AS Roma diventa così il primo ed unico club in Italia a creare una collaborazione strutturata al fianco di una delle più importanti università italiane ed europee.

“Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione degli studenti la nostra esperienza e di poter trasferire loro il nostro know how nel settore dello sport”, ha affermato il COO della Roma, Francesco Calvo. “È nostro dovere interpretare il ruolo di piattaforma sociale che riveste storicamente il Club ed è per questo che siamo felici di partecipare al percorso formativo dei ragazzi, offrendo loro nuove opportunità professionali”.

Il programma formerà figure professionali in grado di inserirsi in organizzazioni e società sportive per operare nella gestione di progetti e impianti sportivi, in società di produzione di articoli sportivi, in società di comunicazione e di organizzazione di eventi sportivi.

Il Club avrà un ruolo rilevante sia per le testimonianze che fornirà durante il corso, sia nelle opportunità che offrirà agli studenti per mettere in pratica sul campo i temi trattati nel corso didattico.

L’impegno della Società si concretizzerà anche attraverso una serie di borse di studio messe a disposizione degli studenti più meritevoli.

“Con questa partnership vogliamo fornire ai giovani un’opportunità concreta e innovativa per intercettare le trasformazioni dell’industria sportiva nella società del digitale”, ha dichiarato il direttore Luiss Business School Paolo Boccardelli. “Oggi l’industria sportiva richiede professionisti specializzati che possiedano competenze multidisciplinari e trasversali per interpretare l’evoluzione del settore in una prospettiva globale, in cui il management sportivo sappia confrontarsi con le sfide della sostenibilità, dell’impatto sociale e del ruolo delle nuove tecnologie”.

Queste le parole di Fabrizio Sammarco, fondatore e AD di ItaliaCamp, impact organization nata dieci anni fa proprio in LUISS: “Continua così il nostro impegno nel mondo dello sport, dopo aver lavorato in questi anni alle valutazioni di impatto sociale di AS Roma, Lega Serie B e Lega Pro. Il valore sociale dello sport merita di emergere sempre di più ed essere gestito in maniera manageriale. Education, sport e impatto sociale sono fortemente legati, ed è sulla base di questa sensibilità che assegneremo la borsa di studio ItaliaCamp per lo Sport Management Major”.

asroma.com