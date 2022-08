La Roma a Salerno sarà quella anti-Tottenham

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dodici giorni all’inizio del campionato, la Roma si prepara alla sfida contro la Salernitana tra l’esaltazione dei tifosi per un mercato bollente e la consapevolezza della crescita della squadra di Mourinho dopo stagiona terminata con la vittoria della Conference League.

Il secondo anno dello Special One nella capitale è cominciato con l’arrivo di giocatori importanti, tra tutti Dybala, ma anche tante risposte positive, soprattutto dalla sfida contro il Tottenham.

Mourinho contro il suo ex club non ha voluto sfigurare: ha impiegato la formazione titolare, ha trattato il match come un impegno ufficiale anche provare l’unici che sfiderà molto probabilmente la Salernitana il 14 agosto.

Sulla difesa non ci sono dubbi: Rui Patricio in porta, terzetto Mancini-Smalling-Ibanez a proteggerlo. L’unico dubbio riguarda il centrocampo. Contro il Tottenham Pellegrini è stato schierato mediano, dando ottime risposto sia in fase di sviluppo del gioco ma anche nel contenimento degli avversari: a Salerno potrebbe replicare il ruolo, molto dipenderà dalle condizioni di Wijnaldum.