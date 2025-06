Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – L’attacco della Roma subirà notevoli cambiamenti per offrire più gol. Gli attaccanti che ha a disposizione non danno le giuste risposte: Dovbyk in Serie A ha segnato 12 gol, Saelemaekers (tornato al Milan) 7, Dybala 6, Soulé 5, Shomurodov 4, El Shaarawy 3, Baldanzi 1. Totale: 38 reti. Meno dei gol segnati dalla coppia Retegui–Lookman, 40.

Nessuno dei tre attaccanti, Dovbyk, Shomurodov, Abraham è al sicuro dalla cessione. E per questo la Roma monitora sul mercato una soluzione offensiva. Piacciono Krstovic e Lucca. Costano 25 milioni. Poi c’è Scamacca, che sogna un ritorno in giallorosso. La Roma, però, vuole innesti anche sulla trequarti. Si valutano Gudmunsson, Paixao ed Ezzalzouli.