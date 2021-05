La rivoluzione dei Friedkin non si arresta: anche lo staff sanitario finisce nel mirino

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La rivoluzione dei Friedkin non si ferma. In meno di un anno hanno cambiato molte cose all’interno di Trigoria e non hanno ancora finito. Alla fine di questa stagione così tormentata cambieranno allenatore. A fine stagione ci saranno attente valutazioni anche nel settore sanitario.

Medici e fisioterapisti sono sotto esame. Gli infortuni di Manchester, in particolare le ricadute di Veretout e Spinazzola, hanno fatto molto discutere negli ultimi giorni. Ma era affiorate perplessità anche prima. Troppi infortuni, una situazione fuori controllo, che Ryan Friedkin ha affrontato personalmente nei mesi scorsi.

L’intero staff sanitario sarà oggetto di una attenta valutazione. I medici attuali, Causarano e Manara, hanno la fiducia di Pinto ma era stati scelti dai dirigenti di Pallotta. Tutti i settori della società hanno subìto profondi cambiamenti, ci potrebbero essere anche qui, oppure ci saranno degli innesti per dare più forza a una struttura molto esposta, perché gli infortuni della Roma negli ultimi tre anni sono stati veramente molti.