La risposta di Totti a Cassano: “Tra 20 anni dimenticato? È giusto, io è da mo che me so’ scordato”

Antonio Cassano parlando di Francesco Totti aveva dichiarato che “Non è eterno come Messi o Maradona, tra 20 anni sarà dimenticato”. L’ex capitano della Roma, intervistato da Le Iene a riguardo, ha risposto così all’ex compagno di squadra: “È giusto, io è da mo che me so’ scordato”. Quando gli viene fatto notare che sia Zeman che Mourinho lo avevano difeso, Totti ha replicato: “Non c’era bisogno” e quando gli viene chiesto un “Saluto all’ex amico Cassano“, risponde: ““Nooo! Antonio è un amico, che ex!”.