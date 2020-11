La rincorsa di Spinazzola. Dieci mesi fa la rinascita a Marassi, ora vuole tutto

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Il 19 gennaio, poco prima che il mondo cambiasse, la realtà di Leonardo Spinazzola era già stata stravolta. Durante la settimana era andato a Milano per firmare con l’Inter (in cambio di Politano alla Roma), ma era rimasto chiuso in hotel perché le società non si erano messe d’accordo. E da più parti era filtrata l’ipotesi che fosse stata l’Inter a tirarsi indietro perché poco convinta delle condizioni del ragazzo. Spinazzola ne prese atto – male, molto male – ma poi giocò a Genova una delle sue partite migliori in giallorosso. Da quel momento l’ex Atalanta e Juve ha pensato soltanto a riprendersi la Roma e la Nazionale. E c’è riuscito. Oggi torna a Genova, al Ferraris, in quello stadio da cui è ripartito tutto, da imprescindibile per Fonseca e da convocato azzurro, con la consapevolezza di avere trovato, a 27 anni, la definitiva maturità. Fisica, tattica e personale, visto che a breve, Covid permettendo, sposerà la compagna Miriam e diventerà papà per la seconda volta di una bambina, attesa da tutti in famiglia ma soprattutto dal fratello maggiore Mattia.