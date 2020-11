La rincorsa di Dzeko

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Edin Dzeko sta bene, i sintomi sono spariti da qualche giorno e nella sua casa di Casal Palocco sta facendo il conto alla rovescia. Il numero 9, in cuor suo, ha già messo il mirino sulla partita di domenica, quella che la Roma giocherà all’Olimpico contro il Parma. Oggi il bosniaco, dopo 12 giorni di isolamento in seguito alla sua positività al Covid-19, sarà sottoposto al tampone di controllo, per sapere se potrà sperare di essere in campo domenica prossima o meno. La sua voglia di vincere qualcosa anche in Italia è forte, esattamente come l’amore per Roma.