La rinascita di Spinazzola. Da scarto a insostituibile

Il Messaggero (S.Carina) – Sarebbe stato l’interprete perfetto di Sliding-doors. Perché la storia di Spinazzola non ha nulla da invidiare a quella di Gwyneth Paltrow nel film del regista Peter Howitt. Undici mesi fa, il laterale era stato ceduto all’Inter. Tutto fatto prima che le visite mediche venissero prese come pretesto dal club nerazzurro per far saltare una trattativa già chiusa e che prevedeva lo scambio con Politano. Rientrando da Malpensa, a Fiumicino ad attenderlo c’erano appena tre-quattro cronisti: “Deluso? Penso solo alla Roma”. Detto, fatto. Oggi Spinazzola si è ripreso tutto con gli interessi: la Roma, il posto da titolare, la fiducia di Fonseca, la Nazionale e per non farsi mancare nulla, nel frattempo, sta per diventare per la seconda volta papà. Come se non bastasse, Per chiudere il cerchio, colui che tecnicamente lo stava spingendo lontano dalla Capitale (Kolarov), ora lo ha sostituito nella rosa di Conte con risultati negativi.