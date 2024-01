La Repubblica: “Mourinho rischia l’esonero”. Il portoghese è sotto l’osservazione dei Friedkin

Mourinho rischia l’esonero. A Trigoria è arrivato il momento della verità dopo la sconfitta nel derby, con Dan e Ryan Friedkin che sarebbero furibondi dopo aver perso la stracittadina. Questo è quanto scrive La Repubblica nell’edizione di oggi. Il gelo totale dimostrato a metà dicembre alla richiesta di rinnovo si è trasformato in rabbia per gli ultimi risultati, con lo Special One che adesso si troverebbe sotto osservazione e un eventuale ko anche a San Siro farebbe traballare la sua panchina. Il rischio esonero, per la prima volta da quando Mourinho è alla Roma, c’è.