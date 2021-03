La Repubblica Ceca rimonta gli azzurrini. Villar-gol con la Spagna

Il Tempo – L’Italia stecca l’esordio agli Europei Under 21: a Celje (Slovenia) gli azzurrini di Nicolato pareggiano 1-1 con la Repubblica Ceca e complicano il cammino nel gruppo B, chiudendo la gara in 9 uomini per le espulsioni di Tonali e di Marchizza. Scamacca sigla il vantaggio al 31′, su imbeccata di Cutrone, l’Italia non chiude la partita e al 75′ si fa gol da sola con la sfortunata autorete dello spezzino Maggiore.

Nell’altra partite del girone la Spagna – sabato avversaria dell’Italia nella seconda gara del gruppo – ha battuto 3-0 la Slovenia padrona di casa, in gol anche Gonzalo Villar con la sua seconda rete in carriera da professionista: appena dentro l’area, il centrocampista della Roma ha insaccato il pallone sul secondo palo di piatto destro.