La Raggi si sbilancia, ma l’accordo è lontano

Il Tempo (F.M.Magliaro) – “Sullo Stadio siamo pronti, in questi giorni abbiamo fatto ulteriori riunioni con la Regione Lazio e abbiamo trovato una soluzione condivisa sulla Roma-Lido. Per cui io credo e mi auguro che entro Natale saremo in grado di fare un bel regalo ai tifosi della Roma”. Parola della Sindaca Raggi a margine della presentazione del calendario contro la violenza sulle donne realizzato con Roma Cares. Dalla Regione, però, arriva una doccia fredda: un solo incontro, preliminare, durante il quale erano presenti i due capi di gabinetto accompagnati dai dure dirigenti apicale impegnati nella questione stadio, Stefano Fermante e Roberto Botta. Incontro utile soltanto per dirsi “vediamoci e risolviamo il problema“. Niente di più di questo. Anche con una soluzione lampo, i tempi per arrivare al voto per Natale ormai non ci sono più.