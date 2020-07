La rabbia dei tifosi tocca la squadra

Il Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – La sconfitta contro l’Udinese è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e adesso anche i calciatori sono finiti nel mirino dei tifosi. Ieri il gruppo Roma ha esposto due striscioni davanti a Trigoria. Il primo recitava “Dirigenza e calciatori… Dov’è il rispetto per i nostri colori?” e il secondo: “Dirigenti assenti, squadra senza dignità… Siete la vergogna di questa città”. L’unico a non comparire mai negli striscioni è Paulo Fonseca, apprezzato dai tifosi per le sue dichiarazioni sull’importanza della tifoseria, oltre che al famoso: “Chi non regge la passione vada a coltivare le patate”. La Curva Sud è ancora dalla parte del portoghese ma ormai ha perso la pazienza con i giocatori. A loro il compito di riportare la pace tra le parti.