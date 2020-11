La Procura rifà le analisi ai tamponi della Lazio. Gravina contro le Asl

Corriere della Sera (S.Agresti) – La Procura di Avellino vuole vederci chiaro e già oggi saranno riprocessati tutti i tamponi della Lazio esaminati dalla Futura Diagnostica. Indagato il presidente del cda Massimo Taccone e su di lui gravano le pesanti accuse di falso, truffa in pubbliche forniture ed epidemia colposa. L’intenzione dei magistrati è quella di fare luca sulle eventuali irregolarità commesse nelle procedure. In quella sede i giocatori della Lazio sono sempre risultati negativi, mentre alcuni di loro sono stati indicati come positivi da altri centri. Nella mattinata di ieri era in programma anche un iterrogatorio per il medico della Lazio, Pulcini, che non si è presentato per motivi di salute. Atteso un confronto anche con Lotito. Intanto c’è Gravina che va su tutte le furie per questa questione delle Asl: “Sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune Asl, negare i calciatori alle Nazionali determina sanzioni. L’Italia non sta facendo una bella figura a livello internazionale, siamo l’unica Federazione che ha problemi del genere“. Intanto sono diventati 19 i giocatori dell’Italia in ritiro.