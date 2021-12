La Primavera sfida il Genoa. Gioca Volpato

Il Corriere Dello Sport (L.Scalia) – La certezza è che la Roma Primavera è campione d’inverno a prescindere dal risultato dell’ultimo impegno dell’anno solare, messo in calendario oggi contro il Genoa. I nove punti di distacco dal Torino sono incolmabili. Non serve neanche la calcolatrice. In ballo c’è “solo” l’imbattibilità da mantenere. La banda di Alberto De Rossi non ha mai perso, né in campionato né in Coppa Italia. E conta di continuare a macinare punti. Si gioca al Tre Fontane, nella culla dell’Eur. Non ci sarà il rinforzo Riccardi, quindi il posto sulla trequarti sarà occupato da Volpato. Out Rocchetti, mentre resta in dubbio l’utilizzo di Ndiaye in difesa. Sulle fasce si scaldano Missori e Oliveras. Il Genoa di Chiappino sta vivendo un momento positivo dato che viene da quattro risultati utili consecutivi.